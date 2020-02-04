В Пензе часть иномарки ушла под землю

Автор поста пояснил, что инцидент произошел на улице Дзержинского. Как видно по фото, автомобиль выезжал со стороны рынка, расположенного на территории бывшего депо.

Дорога в этом месте - вся в выбоинах. Некоторые ямы засыпали битым кирпичом, но и это не помогло – машины раскатали поверхность. Часть провалов «замаскированы» водой, поэтому водителям стоит быть предельно внимательными, проезжая данный участок.

Герой поста, похоже, не проявил бдительность. Его машина правым передним колесом угодила в глубокую ямку и застряла.

Официальной информации о произошедшем нет. Кто понесет ответственность за случившееся, неизвестно. Пользователи посоветовали водителю обратиться в ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».