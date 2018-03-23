В Пензе часть города будет отапливаться в «полсилы»

В Пензе из-за ремонтных работ возможно понижение температурных параметров отопления на ряде улиц. По данным « Т плюс Теплосеть Пенза», работы запланированы с 10 часов 23 марта до 6 часов 24 марта.

В компании сообщают, что «отключается участок НС-1 - ТК-1139 по подающему трубопроводу с переводом на циркуляцию с пониженными параметрами» по следующим адресам:

- ул. Ударная, 40,42; ул. Циолковского, 10/29, 12,14/38; детсад №139 «Березка» на ул. Физкультурная, 7;

– ул. Кулибина, 10, 9; ул. Беляева, 39, 41; детсад №39 на ул. Кулибина, 5; детсад №139 на ул. Кулибина, 11а; школа №18 на ул. Беляева, 43; гимназия Св. Иннокентия на ул. Кулибина, 10б;

– ул. Ударная, 37, 41; ул. Кулибина, 3, 4, 6, 8, 12, 10а, 7; ул. Циолковского, 16, 18, 20, 22; ул. Беляева, 37;

– ул. Циолковского, 19, 21, 27, 31/35; ул. Докучаева, 2, 4, 6, 8; ул. Беляева, 33, 31, 29/12;

– ул. Циолковского, 33, 35, 37, 39, 41, 43/26; ул. Докучаева, 11, 13, 15, 14/10, 16, 17, 18; ул. Беляева, 2, 4, 6, 12; ул. Титова, 4, 6,8, 10, 12, 14, 15а, 16, 20, 24; детсад 71 "Веселые ребята" на ул. Титова, 20а; школа № 50 на ул. Докучаева, 20;

– ул. Беляева, 18.

«Речь идет о 64 домах, трех школах, четырех детсадах», - отметили в пресс-службе мэрии.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».