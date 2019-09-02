На свадьбу пензенцев ворвалась группа спецназавцев

Пензенские силовики задержали хулигана, который в состоянии алкогольного опьянения ворвался на свадьбу. Происшествие случилось в одном из кафе в Терновке.

Торжество в одном из пензенских кафе едва не испортил тот, кто не был в числе гостей. В самый разгар праздника в банкетный зал зашел мужчина средних лет, явно нетрезвый, и громко заявил о себе.

Дело, возможно, дошло бы до драки, но уже через пару минут раздалась стрельба, в зал забежал отряд спецназа и скрутил пьяного хулигана.

Однако на этом спецоперация, к удивлению, гостей не закончилась. Задержанному зачем-то вручили микрофон.

«Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Мы друзья жениха. И сегодня не просто так пришли в гости, а отдать нашего боевого товарища в надежные руки невесты», - сказал он.

Захват злоумышленника оказался эффектным шоу, а группа захвата - всего лишь актеры. Такой необычный подарок гостям решили сделать молодожены.

«Я сначала испугалась, думала, вдруг гости неправильно поймут, например, бабушки, но все прошло круто, нам всем понравилось. Пожилых гостей и детей предупредили, что приедут актеры в костюмах, будут хлопки выстрелов, поэтому они были готовы», - рассказали молодожены Елена и Руслан.

По желанию актеры-спецназовцы могут провести конкурсы. На этом празднике девушкам предложили на скорость собрать мясорубку, а мужчинам - отжаться в бронежилетах. Пока спецназ-шоу только начинает набирать популярность в Пензенской области.

«Люди получают от этого определенный позитив, незабываемые эмоции. В первую очередь, - это сюрприз, который приятно подарить гостям на свадьбу, сотрудникам на корпоратив, можно арестовать бухгалтера, директора», - сказал участник спецназ-шоу Сергей Кауронин.

Приятный бонус - фотосессия. Пока что мало кто может похвалиться снимком в окружении силовиков, пускай и ненастоящих.