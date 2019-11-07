07 ноября 2019, 14:36Общество

В Пензе Центральный рынок откроют для проезда через два года

Замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал о планах по изменению улично-дорожной сети в центре города.

На месте, где сейчас стоят палатки на Центральном рынке, планируется проложить дорогу, которая обеспечит сквозной проезд на ул. Бакунина. Единая развязка объединит ул. Кирова, Бакунина и Суворова с прямым выездом на Бакунинский мост. При этом здание крытого рынка и «зеленые» ряды останутся нетронутыми.

Об этом сообщает ГТРК «Пенза». Ожидается, что появление новой магистрали значительно снизит нагрузку на улично-дорожную сеть.

Новая дорога появится не раньше 2021 года.

Напомним, данный вопрос поднимали на сессии Гордумы 4 ноября. Согласно Генплану, территорию Центрального рынка включили в состав улично-дорожной сети. По мнению специалистов, освобождение центра города от пробок невозможно без открытия в данном месте сквозного проезда, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-3699397/

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