В Пензе Центральный рынок откроют для проезда через два года

Замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал о планах по изменению улично-дорожной сети в центре города.

На месте, где сейчас стоят палатки на Центральном рынке, планируется проложить дорогу, которая обеспечит сквозной проезд на ул. Бакунина. Единая развязка объединит ул. Кирова, Бакунина и Суворова с прямым выездом на Бакунинский мост. При этом здание крытого рынка и «зеленые» ряды останутся нетронутыми.

Об этом сообщает ГТРК «Пенза». Ожидается, что появление новой магистрали значительно снизит нагрузку на улично-дорожную сеть.

Новая дорога появится не раньше 2021 года.

Напомним, данный вопрос поднимали на сессии Гордумы 4 ноября. Согласно Генплану, территорию Центрального рынка включили в состав улично-дорожной сети. По мнению специалистов, освобождение центра города от пробок невозможно без открытия в данном месте сквозного проезда, пишет ИА «Пенза-Пресс».