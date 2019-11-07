В Пензе Центральный рынок откроют для проезда через два года

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07 ноября 2019, 14:36Общество
Замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал о планах по изменению улично-дорожной сети в центре города.
На месте, где сейчас стоят палатки на Центральном рынке, планируется проложить дорогу, которая обеспечит сквозной проезд на ул. Бакунина. Единая развязка объединит ул. Кирова, Бакунина и Суворова с прямым выездом на Бакунинский мост. При этом здание крытого рынка и «зеленые» ряды останутся нетронутыми.
Об этом сообщает ГТРК «Пенза». Ожидается, что появление новой магистрали значительно снизит нагрузку на улично-дорожную сеть.
Новая дорога появится не раньше 2021 года.
Напомним, данный вопрос поднимали на сессии Гордумы 4 ноября. Согласно Генплану, территорию Центрального рынка включили в состав улично-дорожной сети. По мнению специалистов, освобождение центра города от пробок невозможно без открытия в данном месте сквозного проезда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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