В Пензе бывший сотрудник колонии поплатится за флешки и наушники

В Пензе бывшего сотрудника исправительной колонии №4 осудили за мелкое взяточничество.

По данным следствия, 5 марта сотрудник колонии получил от мужчины две тысячи рублей за то, чтобы пронести в тюрьму и передать заключенному запрещенные предметы: сим-карты, флешки, мультимедийный плеер, наушники, медицинские препараты, средства гигиены.

«Непосредственно после получения взятки незаконные действия работника колонии были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело расследовано при взаимодействии с УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Суд назначил мужчине штраф в 25 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».