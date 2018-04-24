В Пензе бывший сотрудник колонии поплатится за флешки и наушники

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24 апреля 2018, 11:34Криминал
В Пензе бывшего сотрудника исправительной колонии №4 осудили за мелкое взяточничество.
По данным следствия, 5 марта сотрудник колонии получил от мужчины две тысячи рублей за то, чтобы пронести в тюрьму и передать заключенному запрещенные предметы: сим-карты, флешки, мультимедийный плеер, наушники, медицинские препараты, средства гигиены.
«Непосредственно после получения взятки незаконные действия работника колонии были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело расследовано при взаимодействии с УФСБ и ОСБ УФСИН России по Пензенской области», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Суд назначил мужчине штраф в 25 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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