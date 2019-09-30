В Пензе бывшая вкладчица «МММ» лишилась более миллиона рублей

Жительница Пензы стала жертвой телефонных мошенников, которые обещали ей компенсацию как бывшей вкладчице АО «МММ». Слепо доверившись звонившим, она сама перевела им сумму, превышающую ту, которую ей обещали.

Спокойную, размеренную жизнь молодой женщины прервал звонок от неизвестных. Они представились сотрудниками фирмы, которая возвращает долги вкладчикам печально известной финансовой пирамиды «МММ». И сказали, что конкретно ей в качестве компенсации полагается один миллион рублей.

«Затем позвонил еще один мужчина, представился сотрудником банка и сказал, что чтобы поступили денежные средства, надо заплатить страховой взнос больше 20 тысяч рублей», - рассказала потерпевшая.

Эта просьба нисколько не смутила женщину. И она, рассчитывая на целый миллион, поторопилась расстаться с 20 тысячами. Не помогли даже официальные предупреждения.

«Гражданка отправилась в банк, чтобы осуществить перевод, однако сотрудница финансового учреждения спросила, кому пензячка отправляет деньги, на что заявительница отказалась отвечать. В свою очередь банковский работник не стала переводить деньги и предупредила о возможных действиях мошенников», - прокомментировала начальник отдела информации Ольга Евдокимова.

Но по совету тех же неизвестных пензячка пошла в другой банк и перевела сначала 20 тысяч рублей, потом, по просьбе псевдобанкиров, 100 тысяч. И так несколько раз. И лишь когда сбережений не осталось вовсе, а ей посоветовали взять кредит и отправить еще 200 тысяч, она засомневалась и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить тех, кто причастен к преступлению.