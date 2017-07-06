06 июля 2017, 18:57Общество В Пензе бюджетников переведут на карту «Мир» До 1 июля 2018 года сотрудников бюджетных организаций России постепенно переведут на национальную платежную карту «Мир». Это связано, прежде всего, с необходимостью защиты банковской системы страны от различных вмешательств извне. Оформить карту «Мир» можно в любом отделении банка, которое занимается выпуском карт.

«Национальная платежная карта «Мир» позволяет выполнять все привычные операции: будь то снятие или внесение наличных, перевод с карты на карту и оплата товаров и услуг, в том числе - и в интернете. Она создана на основе российских технологий и отвечает всем стандартам безопасности, как российским, так и международным», - рассказала пользователь национальной платежной карты «Мир» Татьяна Митина.

Большинство устройств уже принимают к обработке карту «Мир». Определить это довольно легко. На платежных терминалах имеются стикеры с логотипами национальной платежной системы. Кроме того, соответствующая информация есть и на экранной заставке банкоматов.

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