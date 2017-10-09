В Пензе за выходные задержали 55 пьяных водителей

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09 октября 2017, 19:12Общество
Больше полусотни водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, задержали сотрудники ГИБДД в рамках профилактического рейда. Операция прошла в выходные на улицах Пензы.
Автоледи села за руль в состоянии наркотического опьянения, ее задержали сотрудники полиции. Девушка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.
В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверили несколько сотен автомобилей. Находить нетрезвых водителей полицейским активно помогают и пензенцы.
«Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» было задержано 55 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 12 из которых были задержаны по информации, поступившей в дежурную часть от граждан», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
Большинство автомобилистов все-таки предпочитает садиться за руль в трезвом виде и к проверкам на дорогах относится с пониманием.
«Нетрезвые водители за рулем – это, конечно, преступники. К таким мероприятиям я однозначно отношусь положительно. Пьяниц за рулем никто не любит, они не должны ездить», - сказал водитель Максим Иванов.
Сотрудники полиции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф - 30 тысяч рублей.
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