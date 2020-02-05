В Пензе букмекерскую контору оштрафовали за нахождение в здании, где учатся дети

Пензенский областной суд оставил без изменения постановление, по которому ООО фирма «Стом» была признана виновной в организации и проведении азартных игр с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Налоговые органы провели проверку организации в апреле. Установлено, что пункт приема букмекерских ставок находится в одном здании с учреждением дополнительного образования, в котором могут заниматься дети. Это является грубым нарушением законодательства.

По данному факту составили протокол об административном правонарушении, дело передали в суд. Букмекерскую контору оштрафовали на 250 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела она переехала на другой адрес. Ее представитель подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».