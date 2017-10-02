В Пензе бухгалтера оштрафовали за полумиллионный долг по зарплате

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02 октября 2017, 15:32Общество
В Пензе организация задолжала работникам зарплату за июнь на сумму более 500 тысяч рублей.
«Прокуратурой района в отношении главного бухгалтера, который в период задержки выплат исполнял обязанности руководителя организации, было возбуждено дело», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Главного бухгалтера оштрафовали на 20 тысяч рублей. Директору внесли представление об устранении нарушений, виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Прокурор района обратился в суд, который рассмотрел и удовлетворил заявления. Зарплату работникам выплатили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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