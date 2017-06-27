27 июня 2017, 17:36Криминал В Пензе бухгалтер детсада начислила себе зарплату на 1,7 млн рублей 54-летнюю пензячку признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения с причинением особо крупного ущерба.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, главный бухгалтер одного из пензенских детских садов ежемесячно с 2014 года по июнь 2016 года начисляла себе завышенную заработную плату.

Незаконными выплатами детскому саду был причинен ущерб на общую сумму более 1,7 млн руб. Обнаружили это новые руководитель и главный бухгалтер, которые приступили к работе в учреждении.

Свою вину подсудимая полностью признала и возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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