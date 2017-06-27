В Пензе бухгалтер детсада начислила себе зарплату на 1,7 млн рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 июня 2017, 17:36Криминал
54-летнюю пензячку признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения с причинением особо крупного ущерба.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, главный бухгалтер одного из пензенских детских садов ежемесячно с 2014 года по июнь 2016 года начисляла себе завышенную заработную плату.
Незаконными выплатами детскому саду был причинен ущерб на общую сумму более 1,7 млн руб. Обнаружили это новые руководитель и главный бухгалтер, которые приступили к работе в учреждении.
Свою вину подсудимая полностью признала и возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
28 июня 2017, 11:31В Пензенской области назвали лучшего рыбака в УФСИН
28 июня 2017, 11:03В Пензенской области перевернулся «ВАЗ-21099»
28 июня 2017, 10:39На ул. Островского вот-вот рухнет кирпичный забор - пензенец
28 июня 2017, 10:04Пензенцы взяли «золото» на первенстве Европы по прыжкам в воду
28 июня 2017, 09:30На ул. Ладожской поздно вечером вспыхнула легковушка
27 июня 2017, 20:04Пензенский депутат поставил под сомнение деятельность Юрия Ильина
27 июня 2017, 19:42В Пензе для поисков угнанной машины был объявлен план-перехват
27 июня 2017, 19:36Белозерцев совершил рабочую поездку в Каменский район