22 ноября 2017, 15:34Общество В Пензе будут судить пятерых человек за разбои и убийства пенсионеров Пензенский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении пятерых жителей Рязанской области. Их обвиняют в совершении особо тяжких преступлений в Пензенской, Рязанской, Липецкой областях, Республике Мордовия и Москве.

Согласно обвинительному заключению, в 2014-2015 годах трое мужчин и две женщины по ночам проникали в дома пожилых людей. Там они совершали разбои, кражи, грабежи, избивали и убивали хозяев, поджигали дома. Всего от их действий скончались четыре пожилых человека, пострадали - 18, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Суд будет допрашивать свидетелей, подсудимых, потерпевших, исследовать материалы дела и прочее. В итоге установят причастность или непричастность каждого подсудимого к преступлениям», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

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