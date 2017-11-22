В Пензе будут судить пятерых человек за разбои и убийства пенсионеров

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22 ноября 2017, 15:34Общество
Пензенский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении пятерых жителей Рязанской области. Их обвиняют в совершении особо тяжких преступлений в Пензенской, Рязанской, Липецкой областях, Республике Мордовия и Москве.
Согласно обвинительному заключению, в 2014-2015 годах трое мужчин и две женщины по ночам проникали в дома пожилых людей. Там они совершали разбои, кражи, грабежи, избивали и убивали хозяев, поджигали дома. Всего от их действий скончались четыре пожилых человека, пострадали - 18, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Суд будет допрашивать свидетелей, подсудимых, потерпевших, исследовать материалы дела и прочее. В итоге установят причастность или непричастность каждого подсудимого к преступлениям», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
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