В Пензе будут судить псевдомедиков из «клиники по коррекции веса»

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16 июля 2019, 19:26Криминал
В региональном УМВД заявили об окончании предварительного расследования резонансного дела о мошенничестве центра «коррекции веса». Это значит, что уже скоро виновные предстанут на скамье подсудимых. Напомним, псевдомедицинская организация работала в Пензе с весны 2016-го по осень 2017 года.
Предварительное расследование уголовного дела закончено. Жертвами стали минимум 120 человек. В общей сложности они отдали лжеклинике 13 миллионов рублей. Все - за «бесплатные» процедуры, которые им обещали по телефону.
Организация представлялась филиалом московского медицинского центра по коррекции веса. Людям, нередко имеющим реальные проблемы со здоровьем, обещали исцеление. Перед пациентами разыгрывали настоящий спектакль: сотрудники центра имитировали телефонные звонки якобы в другой город с просьбой о предоставлении несуществующей льготы. Медицинского образования у таких консультантов, как правило, не было.
«В псевдомедицинской организации потерпевшим сообщали заведомо ложные сведения о наличии у них соматических заболеваний, связанных с лишним весом», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Руководителей и работников псевдомедицинской организации заключили под стражу. Против них возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». С утвержденным обвинительным заключением прокурора его направили в Ленинский районный суд.
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