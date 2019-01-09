В Пензе будут судить парней, которые расплачивались фальшивками

В Пензе завершили расследование уголовного дела по факту хранения, перевозки и сбыта поддельных купюр.

Следователи установили, что трое друзей, двое из которых – несовершеннолетние, в августе 2018 года были в Москве. Через интернет они договорились с незнакомцев и впоследствии приобрели 32 поддельных купюры номиналом 5000 рублей. С покупкой они вернулись в Пензу.

В течение нескольких дней злоумышленники расплачивались фальшивками в магазинах, кафе, аптеках, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

30 августа в квартиру по проспекту Строителей, где жили парни, наведались полицейские. Ребят задержали. Уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».