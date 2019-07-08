08 июля 2019, 15:04Криминал

В Пензе будут судить 21 подозреваемого в хищении 1,7 млрд руб

В Пензе области 21 человека будут судить за незаконную банковскую деятельность, мошенничество и нелегальное создание юридических лиц.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, группа людей через созданную ими сеть из 80 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денег на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнение работ. После деньги снимались со счетов и возвращались наличными заказчикам с удержанием комиссии, размер которой был минимум 4% от зачисленных сумм.

Кроме того, один из сообщников похитил деньги из бюджета РФ в виде незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

«Всего группа вывела из легального оборота около 1,7 миллиарда рублей. Доход, извлеченный преступной организацией, превысил 70 миллионов рублей», - добавила Ирина Волк.

Злоумышленников задержали, ими оказались жители Пензы и Самары от 20 до 56 лет. Предполагаемого организатора и пять активных участников заключили под стражу, еще одному назначили домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. На имущество членов группы наложили арест.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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