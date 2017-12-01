03 декабря 2017, 15:02Общество В Пензе будут работать 40 хоккейных коробок 40 хоккейных коробок будут работать этой зимой в Пензе. Планируется, что на 14 площадках дети будут заниматься под руководством дворовых тренеров.

Сейчас хоккейная коробка на улице Жемчужной - скорее, огороженная парковка. В этом году здесь меняют элетрику и освещение, расчищают территорию. Обновление в масштабах пензенского дворового хоккея серьезное. Пока в других дворах сделано куда меньше.

Сквозь плохо закрепленные доски на улице Славы гуляет ветер, дверь в коробку и вовсе покосилась, в упор к бортикам с внешней стороны стоят автомобили и деревья. Схожая ситуация - в хоккейной коробке на улице Урицкого, только ограждение обшарпано даже с внешней стороны, а размеры площадки больше в разы.

Каждая из существующих площадок, замечают в спорткомитете, - зона ответственности конкретного ведомства - как правило, это либо управление образования, либо управление ЖКХ.

«У нас в этом году будут работать более 40 площадок, хоккейных коробок, если быть точным – 43. Они расположены во всех районах города Пензы. На 14 из них планируется работа дворовых тренеров», - рассказал Владислав Чесноков, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Для сравнения, прошлой зимой в Пензе работали 39 благоустроенных хоккейных коробок. Основными жалобами начинающих хоккеистов и их родителей тогда были отсутствие освещения и ветхость бортов. Именно то, чему в этом году при подготовке к зимнему сезону уделили большее внимание. А значит надежда на то, что хоккей будет доступнее в каждом дворе, остается.

Общество

просмотров 170

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: