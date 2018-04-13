В Пензе будут проверять нецелевое использование и захват земли

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13 апреля 2018, 19:36Общество
На территории Пензы в 2017 году произошло почти 700 нарушений в сфере земельного законодательства. Об этом заявила начальник отдела муниципального земельного контроля на заседании комиссии Гордумы. Большинство нарушений, около 600, связаны с использованием земли без документов, еще 53 связаны с нарушением разрешенного использования и примерно столько же, с нарушением договорных отношений.
«Гражданам, осуществившим самовольное занятие или нецелевое использование земельных участков, выдаются предписания для исполнения, по результатам которых проводится проверка. В случае неустранения гражданами либо юридическими лицами нарушений земельного законодательства, дело направляется на рассмотрение в судебные органы», - рассказала начальник отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светлана Александрова.
В 2017 году пензенцы получили больше 200 таких предписаний. Специалисты отдела обнаружили больше 100 незаконно установленных торговых киосков и больше 70 заборов, гаражей, шлагбаумов, которые установили без разрешения.
Три юридических лица привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 420 тысяч рублей. Двое из них использовали участки не по назначению, а третье юридическое лицо заняло участок самовольно. Всего в Пензе 150 подобных территорий, информация по каждой направлена в полицию.
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