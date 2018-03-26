В Пензе будут массово травить животных – соцсети

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26 марта 2018, 17:58Общество
В Пензе с 25 марта по 5 апреля будут массово травить животных, сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте».
В посте просят владельцев домашних питомцев быть максимально бдительными – если собака съест отраву, спасти ее крайне сложно.
«Имейте с собой пару шприцов с B6, при первых симптомах колите, потом срочно - в ветлечебницу. Взрослых собак обязательно [следует] выводить в намордниках вне зависимости от породы», - отмечается в посте.
Правда это или фейк, установить пока невозможно. Пензенцы же в комментариях к посту сошлись во мнении, что владельцы собак и кошек должны быть ответственными всегда, не зависимо от объявлений. Собаку следует выгуливать в наморднике и на поводке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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