В Пензе будут контролировать цены на продукты первой необходимости

29 октября на оперативном совещании в правительстве Пензенской области рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев 2018 года.

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов сообщил, что фермеры произвели продукции на 54 млрд рублей, также за этот период собрали более 1700 тысяч тонн зерна и около 110 тысяч тонн овощей. Кроме того, произвели более 226 тысяч тонн скота и птицы на убой, что 10% выше показателей прошлого года. Выросла продуктивность коров молочного стада, увеличилось поголовье птицы, отметили в пресс-центре облправительства.

«Хочу обратить внимание регионального минсельхоза на важность постоянного мониторинга стоимости продуктов первой необходимости. Понятно, что спрос рождает предложение, но сельхозпродукции в Пензенской области произведено достаточно, дефицита нет. Нужно тщательно контролировать, чтобы цены не повышали безосновательно и незаконно», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

Также он поручил региональному министерству экономики провести анализ хозяйствующих субъектов, прекративших свою работу.

«Если это с самого начала были нежизнеспособные «пустышки» - это одно дело, и совсем другое – если это были реально работавшие предприятия. Нужно разобраться, по каким причинам они прекратили свою деятельность», - подчеркнул губернатор.

Максим Уханов отметил, что часть субъектов малого и среднего бизнеса объединяется, превращаясь в одно, более крупное предприятие.

«В таком случае, когда число предприятий становится меньше, а эффективность работы растет, это можно считать за положительный процесс. Но тогда нужно смотреть, не сократилось ли число рабочих мест. Министерству экономики региона нужно проанализировать эту статистику, разобраться по каждому из районов области: по каким именно причинам предприятия прекратили свое существование, и что делало в этой ситуации руководство муниципального образования», - сказал глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».