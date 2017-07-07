В Пензе будут готовить кадры для производства высокотехнологичного оборудования

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07 июля 2017, 14:16Общество
В Пензу с рабочим визитом приехал генеральный директор «D-Link Russia» Владимир Липпинг. Компания, основанная свыше 30 лет назад на Тайване, - всемирно известный разработчик и производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования. Согласно исследованиям, она занимает первое место в мире по объему продаж в потребительском секторе рынка сетевого оборудования.
Губернатор Иван Белозерцев на встрече с Владимиром Липпингом обсудил возможность размещения на пензенских предприятиях заказа на производство телекоммуникационного оборудования.
«Основа для этого у нас есть. С точки зрения развития электроники, у нас хорошая история еще с советского времени. Сохранились заводы, предприятия, кадровый потенциал», - сказал глава региона.
Руководитель российского представительства компании выразил заинтересованность в производстве высокотехнологичного оборудования на Пензенской земле. Однако Владимир Липпинг отметил, что для успеха реализации задуманных планов необходимо решить задачу подготовки квалифицированного персонала.
На встрече было решено предоставить Пензенскому государственному университету обучающие материалы для проведения в вузе специальных лекций. Кроме того, была достигнута договоренность об организации стажировки пензенских специалистов на предприятиях «D-Link» в Рязани.
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