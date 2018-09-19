В Пензе будущим пенсионерам сохранят льготы, независимо от возраста

В связи с предстоящими изменениями пенсионного законодательства России в Законодательном Собрании Пензенской области рассмотрели законопроект, который призван сохранить существующие меры социальной поддержки - для женщин с 55 лет и для мужчин - с 60-ти.

Поэтапное повышение пенсионного возраста - не повод для отказа в предоставлении льгот. В Законодательном Собрании области рассматривают законопроект, устанавливающий возраст, по достижению которого пензенцы могут рассчитывать на социальную поддержку - даже в случае изменений пенсионного законодательства на государственном уровне.

«Например, ветераны труда получают выплаты по компенсации ЖКУ - за пользование стационарным телефоном, и они имеют право получить эти льготы только при достижении 55-летнего возраста женщина, а мужчины - 60. В связи с пенсионными изменениями, возраст изменяется, но на уровне региона мы предлагаем сохранить эти возрастные планки», - рассказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Документ был разработан по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Региональные преференции будут сохранены для ветеранов труда, военной службы, тружеников тыла, реабилитированных, квалифицированных специалистов, проживающих в сельской местности.

«Предусмотрен переходный период сроком на пять лет, в течение которого женщины, при достижении 55 лет, мужчины с 60, а также граждане, вышедшие на пенсию досрочно, будут получать меры социальной поддержки», - добавила Елена Егорова.

«На общественном совете прозвучало ряд замечаний и предложений, поэтому я поддерживаю решение все проработать, и подготовить все к рассмотрению на втором чтении», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Ожидается, что проект во втором чтении примут на сессии Законодательного Собрания 21 сентября. К этому времени он должен быть доработан. На комиссии также рассмотрели вопрос изменения прожиточного минимума пенсионеров. В 2019 году он составит 8404 рубля. Реализовать законопроект планируют исключительно за счет средств федерального бюджета.