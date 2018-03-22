В Пензе будет продолжена реконструкция улицы Антонова

В Пензе завершается этап заключения контрактов по проекту «Безопасные качественные дороги» на 2018 год.

Начальник УКСа г.Пензы Игорь Умнов сообщил, что в рамках реализации этого проекта будут продолжены работы по реконструкции улицы Антонова.

«В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ от 14.03.2018 с ООО «Автодорога» на сумму 90 971 410 руб. Срок завершения работ по контракту - 15 октября 2018 года», - сообщили в пресс-службе мэрии

На четвертом и пятом этапах реконструкции улицы будет обустроено двухполосное движение (по одной полосе в каждую сторону), тротуары, зеленая зона, парковка в районе завода с двух сторон, остановка для городского транспорта, установлены наружное освещение, знаки, светофоры, разметка. Также в сети ливневой канализации планируется обеспечить водоотведение с дороги, пишет ИА «Пенза-Пресс».