В Пензе будет курсировать новый маршрут №40

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11 апреля 2018, 12:34Общество
С 16 апреля, в Пензе начнет курсировать маршрут №40 «пос. ЗИФ - маг. «Океан». Его будут обслуживать четыре маршрутки.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, маршрутное такси будет ездить по следующему расписанию:
Маршрутка будет отправляться от остановки «пос. ЗИФ» в 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30.
От магазина «Океан» она станет отъезжать в 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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