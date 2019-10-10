10 октября 2019, 17:37Происшествия

В Пензе броневик сбил мужчину

В Пензе на улице Свободы произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 9 октября в 20:50 возле дома №64 броневик АРМА-196600, которым управлял 22-летний автолюбитель, сбил 46-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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