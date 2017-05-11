В Пензе бродягу приговорили к 8,5 годам за убийство

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11 мая 2017, 17:03Криминал
52-летний уроженец Республики Молдова предстал перед судом за убийство знакомого в Пензе.
Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина жил в Пензе без регистрации.
Следствием и судом установлено, что вечером 18 декабря 2016 года мужчина вместе с сожительницей пришли в расселенный дом на пл.Мироносицкая к знакомым. На полученные в качестве милостыни деньги компания купила спиртное и стала выпивать.
«В процессе застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил со стола нож и нанес удар в область груди оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя управления Людмила Фомина.
Суд назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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