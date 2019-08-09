В Пензе бригады паллиативной помощи оснастили оборудованием на 2,6 млн руб

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09 августа 2019, 16:38Общество
В рамках нацпроекта «Демография» в городские поликлиники Пензы поступило новое оборудование. На него было выделено почти 2,6 миллиона рублей из федерального бюджета.
Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, инсуффляторы-аспираторы, портативные аппараты для искусственной вентиляции легких и оксигенации поступили бригадам паллиативной помощи поликлиник № 6 и № 8 городской взрослой сети.
«Нуждающихся в оказании медицинской помощи на дому - довольно много. Это люди, перенесшие инсульт, имеющие заболевания и последствия травм центральной нервной системы. Отдельную, большую группу составляют пациенты с онкологической патологией», - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.
Применение новых аппаратов позволит комплексно обеспечить респираторную поддержку тяжелых пациентов и облегчить их страдания, отметили в министерстве.
Портативные аппараты ИВЛ и оксигенотерапии необходимы для поддержки пациентов с расстройствами внешнего дыхания и дыхательной недостаточностью. Кроме того, у таких больных часто возникают нарушения дренажной функции легких, затруднения с откашливанием, уменьшение дыхательной поверхности легких за счет патологических процессов.
Ранее информагентство сообщало о новом оборудовании стоимостью более 2 млн рублей, поставленном в отделение анестезиологии и реанимации детской больницы им. Филатова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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