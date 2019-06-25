25 июня 2019, 17:08Общество

В Пензе борцы с наркоманией приглашают на зарядку и флешмоб

В Пензе 26 июня пройдут мероприятия (0+), приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает пресс-центр обплравительства, старт будет дан в 10.00 у Пензенского колледжа архитектуры и строительства – там пройдет турнир по силовому двоеборью.

В 11.30 в доме молодежи откроется выставка «Молодежь за НЕ-зависимость!», где будут представлены результаты реализации социальных проектов антинаркотической направленности, далее пройдут студенческий флешмоб, зарядка с чемпионами и др.

Завершением станет заседание дискуссионного клуба «Мы за здоровое будущее» с участием лидеров антинаркотических волонтерских объединений, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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