В Пензе больше не будет остановки «ПГСХА»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 августа 2019, 17:08Общество
В Пензе изменено название одной из остановок общественного транспорта.
Согласно постановлению администрации города за подписью и.о. мэра Сергея Волкова,, остановка «ПГСХА» на ул. Подлесной будет переименована в «Аграрный университет». В связи с этим на павильоне заменят табличку, будут внесены изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города.
Контроль за выполнением постановления возложили на вице-мэра по экономике и развитию предпринимательства Дениса Леонтьева.
Ранее информагентство сообщало о том, что в Пензе заменили более 20 старых остановочных павильонов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 августа 2019, 19:36Доверчивый пензенец лишился во время застолья 40 тысяч рублей
19 августа 2019, 19:31В Пензу на День знаний приедут Денис Майданов и группа «Мохито»
19 августа 2019, 19:28Пензенцам рассказали, когда откроют дорогу на улице Кольцова
19 августа 2019, 19:23В Пензенской области к 2022 году появятся три новые школы
19 августа 2019, 19:19Пензенцы отметили православный праздник «Спас»
19 августа 2019, 19:16Губернатор принял участие в турнире по теннису «Кубок единства»
19 августа 2019, 19:14В Засечном завершился турнир по пляжному регби
19 августа 2019, 19:06Пензенский «Локомотив» выиграл чемпионат России по регби-7