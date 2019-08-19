В Пензе больше не будет остановки «ПГСХА»

В Пензе изменено название одной из остановок общественного транспорта.

Согласно постановлению администрации города за подписью и.о. мэра Сергея Волкова,, остановка «ПГСХА» на ул. Подлесной будет переименована в «Аграрный университет». В связи с этим на павильоне заменят табличку, будут внесены изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города.

Контроль за выполнением постановления возложили на вице-мэра по экономике и развитию предпринимательства Дениса Леонтьева.

Ранее информагентство сообщало о том, что в Пензе заменили более 20 старых остановочных павильонов, пишет ИА «Пенза-Пресс».