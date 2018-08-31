В Пензе больницам выделили допсредства на помощь при осложнениях после гриппа

На сессии Законодательного Собрания Пензенской области 31 декабря при обсуждении изменений, вносимых в региональных бюджет, стало известно о выделении 40 млн рублей на здравоохранение.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средства пойдут на создание условий по улучшению оказания помощи пациентам, получившим осложнения после гриппа или ОРВИ.

В областной больнице им. Н.Н. Бурденко появятся дополнительные койки интенсивной терапии, будут дооснащены пульмонологические отделения государственных учреждений здравоохранения.

В региональном минздраве отмечают, что, несмотря на то, что растет охват вакцинацией против гриппа, непривитой остается существенная группа населения, пишет ИА «Пенза-Пресс».