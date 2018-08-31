В Пензе больницам выделили допсредства на помощь при осложнениях после гриппа

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 августа 2018, 15:34Общество
На сессии Законодательного Собрания Пензенской области 31 декабря при обсуждении изменений, вносимых в региональных бюджет, стало известно о выделении 40 млн рублей на здравоохранение.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средства пойдут на создание условий по улучшению оказания помощи пациентам, получившим осложнения после гриппа или ОРВИ.
В областной больнице им. Н.Н. Бурденко появятся дополнительные койки интенсивной терапии, будут дооснащены пульмонологические отделения государственных учреждений здравоохранения.
В региональном минздраве отмечают, что, несмотря на то, что растет охват вакцинацией против гриппа, непривитой остается существенная группа населения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 августа 2018, 19:57Пензенец угрожал взорвать дом
31 августа 2018, 19:49В Заречном детям из малообеспеченных семей помогли собраться в школу
31 августа 2018, 19:44В Пензе обсудили поправки в законе об обманутых дольщиках
31 августа 2018, 19:37Журналисты «Экспресса» во второй раз стали родителями
31 августа 2018, 19:29Пензенцев заставляют заплатить задолженность трехлетней давности
31 августа 2018, 19:21В Пензенской области производят клиновый сироп, не уступающий канадскому
31 августа 2018, 19:12Пензенская делегация вернулась из Орловской области
31 августа 2018, 19:07В Пензе жилой фонд готов к зиме на 79%