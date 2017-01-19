В Пензе более 70 водителей оштрафованы за опасную езду с ребенком

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 января 2017, 18:47Общество
Сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Автокресло – детям» около одной из школ Пензы. Полицейские проверили, соблюдают ли водители правила перевозки детей.
«Мы приобрели кресла для двух детей. Это надежная защита для них, потому что бывает, что пешеходы, к сожалению, не обращают внимания, что машина может затормозить с большим дорожным отрезком, и они, когда идут по пешеходному переходу, не смотрят на это. Происходит резкое торможение, и дети могут быть защищены креслом», - сказала водитель Жанна Акимова.
«Уважаемые водители, при перевозке детей до 12 лет, обязательно используйте детские удерживающие устройства. Не подвергайте жизнь юных пассажиров опасности», - сказала инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
По результатам проверки, более 70 водителей, которые перевозили юных пассажиров без специальных удерживающих устройств, были оштрафованы. Сумма штрафа составляет три тысячи рублей.
19 января 2017, 18:59Сосновоборский дендрарий обретет новый статус
19 января 2017, 18:51Кувайцев провел оперативное совещание по поводу взрыва в Заре
19 января 2017, 18:47В Пензе более 70 водителей оштрафованы за опасную езду с ребенком
19 января 2017, 18:29Троих жителей Нижнего Ломова осудили за сбыт контрафактного алкоголя
19 января 2017, 17:55Инспекторы сообщили пензенцам, где зарегистрировать транспорт
19 января 2017, 17:46В Пензе женщина стала жертвой телефонного мошенника
19 января 2017, 17:43Супиков организовал крещенские купания на ул. Рылеева
19 января 2017, 17:28В Белинском районе катающаяся с горки девочка попала под машину