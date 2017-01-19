19 января 2017, 18:47Общество В Пензе более 70 водителей оштрафованы за опасную езду с ребенком Сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Автокресло – детям» около одной из школ Пензы. Полицейские проверили, соблюдают ли водители правила перевозки детей.

«Мы приобрели кресла для двух детей. Это надежная защита для них, потому что бывает, что пешеходы, к сожалению, не обращают внимания, что машина может затормозить с большим дорожным отрезком, и они, когда идут по пешеходному переходу, не смотрят на это. Происходит резкое торможение, и дети могут быть защищены креслом», - сказала водитель Жанна Акимова.



«Уважаемые водители, при перевозке детей до 12 лет, обязательно используйте детские удерживающие устройства. Не подвергайте жизнь юных пассажиров опасности», - сказала инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.



По результатам проверки, более 70 водителей, которые перевозили юных пассажиров без специальных удерживающих устройств, были оштрафованы. Сумма штрафа составляет три тысячи рублей.

Общество

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