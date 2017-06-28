28 июня 2017, 19:12Общество В Пензе более 50 автоинспекторов стали донорами крови Пензенские автоинспекторы приняли участие в акции «Донор в погонах». Мобильный пункт забора крови развернули рядом со зданием управления ГИБДД.

На этот раз донорами стали более 50 полицейских. Им удалось пополнить банк гемокомпонентов более, чем на 20 литров. Донорскую кровь после прохождения карантина направят в медицинские учреждения региона.

«В настоящее время это очень важно, так как кровь востребована в экстренных случаях, и замены ей в мире не существует», - отметил врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.

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