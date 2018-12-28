В Пензе более 100 кардиологов и анестезиологов прошли обучение

В 2018 году более сотни пензенских кардиологов и анестезиологов-реаниматологов, работающих в первичных сосудистых отделениях, прошли обучение в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

«Объем знаний в медицине, необходимый современному врачу, удваивается каждые шесть месяцев. Врачам, особенно кардиологам, которые сражаются за жизнь самого главного жизненного органа человека, сердца, как никому нужны новые компетенции и постоянное повышение квалификации», - рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела регионального минздрава Наталья Тюгаева.

В 2019 году обучение пройдут более 40 врачей-кардиологов. Повышение профессионального уровня врачей-кардиологов – одно из ведущих направлений реализации регионального проекта «Борьба с болезнями системы кровообращения», отмечают в министерстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».