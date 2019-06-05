В Пензе более 100 детских площадок требуют ремонта

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05 июня 2019, 11:03Общество
В Пензе подвели итоги ревизии детских площадок. Об этом сообщили в ходе планерки в горадминистрации 5 июня.
Начальник управления ЖКХ города Александр Утин доложил, что всего в областном центре насчитывается 865 площадок, из них – 221 в Ленинском районе, 285 в Железнодорожном, 200 - в Октябрьском и 159 - в Первомайском.
«754 находятся в игровом состоянии, на 111 надо провести небольшие ремонтные работы: покраску и замену деревянных элементов. Считаем целесообразным передать их в казну, а потом безвозмездно - управляющим компаниям на содержание, если они примут. А второй вариант: по торгам определить тех, кто может их обслуживать», - сказал он.
По словам Александра Утина, в настоящее время идет работа по оценке затрат, которые потребуются для приведения детских площадок в порядок.
«Надо работу провести летом, потому что она носит ярко выраженный сезонный характер», - заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Также он отметил, что при установке новых площадок необходимо стразу определяться, на какой земле - многоквартирного дома или муниципальной – они будут стоять, чтобы закрепить ответственных за их содержание, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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