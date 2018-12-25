В Пензе бойцы «Культ тела-3. Армия» прошли контрольное взвешивание

Они проходят полевые испытания, получают звания и звездочки за потерянные килограммы. На телеканале «Экспресс» продолжает выходить проект «Культ тела-3. Армия» (16+).

За плечами бойцов с лишним весом - два месяца службы. В Пензе создана и успешно действует армия безопасного похудения.

Каждый месяц всех курсантов ждет так называемый «час Х». Участники собираются вместе для контрольного взвешивания и замеров.

Всего за два месяца некоторые бойцы доказали, что достижение поставленной цели для них - задача №1. Итак, результат Натальи Баулиной - минус 25 килограммов. Иван Колмыков похудел со 189 до 167, скинув 22 килограмма.

По мере похудения участникам присваиваются звания. Организаторы ведут расчет в процентах.

Чем больше участник похудел от первоначального веса, тем выше звание. При этом гонка за килограммами не приветствуется. На первом месте - безопасность для здоровья. Рекомендуется терять не более одного килограмма в неделю, за исключением первого месяца или если вес очень большой. Помогают похудеть и испытания.

Лидером первых двух месяцев признана Юлия Развозжаева. И это только треть проекта. С 15 января объявляется новый набор худеющих и впервые - набирающих массу. Группа будет называться «Рота».

Проект «Культ тела-3. Армия» выходит в эфир телеканала «Экспресс» на «21 кнопке», по субботам в 10.30 и 00.30, а также понедельникам в 17.00 и 22.00 и во всех социальных сетях.