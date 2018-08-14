В Пензе бодрые и активные госслужащие поборолись за призы от «Телесемь»

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14 августа 2018, 19:28Общество
Участники регионального этапа спартакиады госслужащих поборолись за множество призов от журнала «Телесемь» (12+) и его партнеров. В числе наград - подарочные сертификаты на оказание медицинской помощи, покупку предметов домашнего быта, услуги красоты.
Журнал «Телесемь» и его партнеры приготовили для участников областной спартакиады госслужащих - десятки призов. Начиная от свежих овощей, предоставленных пензенским тепличным комбинатом, заканчивая полезными в быту предметами. Вообще, в списке призов - сертификаты на все случаи жизни, наборы косметики, сладостей и многое другое. На спартакиаде госслужащих практику дарить подарки за активность и бодрость журнал «Телесемь» и его партнеры применяют второй год подряд.
«Это как командные подарки, так и индивидуальные. В конце спартакиады будет интерактив, в котором могут поучаствовать все желающие», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.
Помимо призов, участники спартакиады могли узнать о выгодных условиях приобретения жилья у представителей компании «Сурская Ривьера» и в буквальном смысле начать первые занятия в спортклубе Zavod, штанги, гантели и гири привезли на открытый воздух прямо из спортивного зала.
В журнале «Телесемь» рассчитывают, что смогут поднять соревновательный дух и настроение участникам спартакиады подарками и в 2019 году.
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