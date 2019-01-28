В Пензе блокадникам вручили памятные знаки

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28 января 2019, 19:37Общество
В Пензе прошел митинг ленинградцев-блокадников, после которого их ждали в детско-юношеском центре «Спутник». Для виновников торжества приготовили праздничный концерт и накрыли столы.
В торжественной обстановке им вручили памятные знаки в честь 75-летия полного освобождения от фашистской блокады. Мэр Пензы Виктор Кувайцев от имени жителей города выразил ленинградцам-блокадникам слова благодарности и пожелал здоровья и долгих лет жизни.
Среди тех, кто получил памятный знак, - Сания Янбикова. В раннем возрасте она потеряла маму и была эвакуирована в Пензу с сотнями других детей.
«Мне было около двух лет, когда началась война. Мама умерла в 1942 году. Родные говорят, что пришли, а я сидела у ее тела и плакала», - рассказала она.
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