09 апреля 2019, 17:58Общество

В Пензе благоустроят монумент чернобыльцам

В Пензе начали подготовку ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона, мероприятия, посвященные памятной дате, пройдут 26 апреля. В Пензе митинг и церемония возложения венков и цветов состоится у монумента на ул. 8 Марта, 27а (0+).

В рамках подготовки к мероприятию территорию у монумента благоустроят, подобные работы проведут также в районах: там приведут в порядок аллеи памяти о пензенцах - ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также к памятной дате в образовательных учреждениях приурочат тематические классные часы, акции и встречи с участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Четвертый энергоблок атомной электростанции, расположенной близ города Припять (ныне – Украина), был полностью разрушен, а в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=map%2Cstv%2Csta&ll=44.968668%2C53.214367&panorama%5Bdirection%5D=42.207456%2C-1.575698&panorama%5Bpoint%5D=44.966331%2C53.213919&panorama%5Bspan%5D=117.454518%2C56.950234&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.25

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