В Пензе благоустроят монумент чернобыльцам

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09 апреля 2019, 17:58Общество
В Пензе начали подготовку ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.
Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона, мероприятия, посвященные памятной дате, пройдут 26 апреля. В Пензе митинг и церемония возложения венков и цветов состоится у монумента на ул. 8 Марта, 27а (0+).
В рамках подготовки к мероприятию территорию у монумента благоустроят, подобные работы проведут также в районах: там приведут в порядок аллеи памяти о пензенцах - ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Также к памятной дате в образовательных учреждениях приурочат тематические классные часы, акции и встречи с участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Четвертый энергоблок атомной электростанции, расположенной близ города Припять (ныне – Украина), был полностью разрушен, а в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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