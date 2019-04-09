В Пензе благоустроят монумент чернобыльцам

В Пензе начали подготовку ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства региона, мероприятия, посвященные памятной дате, пройдут 26 апреля. В Пензе митинг и церемония возложения венков и цветов состоится у монумента на ул. 8 Марта, 27а (0+).

В рамках подготовки к мероприятию территорию у монумента благоустроят, подобные работы проведут также в районах: там приведут в порядок аллеи памяти о пензенцах - ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также к памятной дате в образовательных учреждениях приурочат тематические классные часы, акции и встречи с участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Четвертый энергоблок атомной электростанции, расположенной близ города Припять (ныне – Украина), был полностью разрушен, а в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, пишет ИА «Пенза-Пресс».