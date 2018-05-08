В Пензе благоустроили территорию учебного лагеря «Селикса»

«Никто не забыт, ничто не забыто» - эта фраза в буквальном смысле стала снова актуальной для мемориала у поселка Монтажный Пензенской области. Памятник в честь воинов, которые проходили курс молодого бойца в учебном лагере «Селикса», покрасили и благоустроили территорию вокруг него.

Символично, что мэр и историк познакомились именно здесь, у памятника новобранцам, готовящимся к отправке на фронт. Через 43 года после открытия его решили обновить. Когда городские власти инициировали реконструкцию, оказалось, что изучением селиксинских лагерей занимается историк Виктор Кладов.

«Они на меня вышли, когда готовили справочную информацию и изучали историю памятника, его в свое время делали зареченцы», - сказал он.

К 30-летию Победы, в 1975-м году идею создания на этом месте памятника поддержали дачники. Тогда на своих участках они не раз находили вещи военной эпохи.

«Эти все поля были учебные, тут было очень много окопов, землянок. Вот и решили недалеко от трассы на учебном поле открыть мемориал», - рассказал свидетель открытия памятника в 1975 году Сергей Тонкошкуров.

В районе железнодорожной станции «Селикса» в годы войны функционировал учебный лагерь. Прежде чем отправиться на фронт, через него прошли десятки тысяч новобранцев.

«Верховный главнокомандующий принял решение создавать такие специальные лагеря по подготовке специалистов, которые будут готовы к ведению боевых действий», - сказал губернатор.

«Я тоже проходил подготовку в учебных лагерях, но под Новосибирском. Учебный день длился 12-14 часов», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Федор Степанов.

Вокруг мемориала вырубили поросль, обустроили дорожку и высадили деревья. По словам Виктора Кувайцева, комплекс должен обрести дополнительные элементы.

«В перспективе, как только позволит почва, - приступить к дальнейшим работам, это к восстановлению траншеи окопа, которые здесь были, и обязательно надо обустроить землянку», - сказал он.

Память пензенцев, погибших в боях, почтили минутой молчания и возложили цветы.