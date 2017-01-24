В Пензе благотворительный фонд передал деньги больным детям

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24 января 2017, 15:01Общество
200 тысяч рублей - на помощь тяжело больным детям. В благотворительном фонде «Покров» подвели итоги акции «Рождественское чудо», которую организация провела совместно с фондом «Милая роща», а также с помощью неравнодушных жителей Пензы.
В рамках акции русский народный хор имени Октября Гришина дал благотворительный концерт. Кроме того, сбор средств был организован в одной из городских аптечных сетей. Родителям двух тяжелобольных детей - четырехлетней Даши Яшиной и десятилетней Ренаты Давыдовой - представители фондов передали по 100 тысяч рублей. Деньги пойдут на реабилитацию детей.
«Ренате требуется сосудистый врач очень опытный, потому что у нее очень редкое заболевание, деньги пойдут непосредственно на ее лечение за границей, в Германии. Три операции мы уже перенесли, и еще много, что надо сделать», - рассказала мама Ренаты Давыдовой Зульфия Давыдова.
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