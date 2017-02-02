В Пензе благодаря «Безопасному городу» раскрыли 26 преступлений

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02 февраля 2017, 14:52Общество
Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин провел расширенное совещание в технопарке «Рамеев». На нем обсудили работу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В Пензе стало безопаснее, за водителями и пешеходами следят камеры. Их установили в рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Система призвана не только обеспечивать безопасность на дорогах и в местах массового скопления людей, но и давать возможность, в случае необходимости, быстро связаться со всеми экстренными службами.
За 2016 год благодаря «Безопасному городу» правоохранительные органы раскрыли 26 преступлений, на правонарушителей составили 250 административных протоколов.
Работу аппаратно-программного комплекса обсудили на расширенном совещании в технопарке «Рамеев».
«Мы ставим задачу ведомствам, чтобы работая по установке камер, мы, в конечном итоге, создавали условия для того, чтобы все эти технические системы и устройства могли быть связаны в одну единую систему», - сказал Валерий Савин.
Участники совещания обсудили вопросы межведомственного взаимодействия. На сегодняшний день главная задача - сделать так, чтобы система «Безопасный город» начала работать в полном объеме как можно быстрее.
«У МВД свои предложения, у МЧС - свои. Систему строить, однозначно, требуется. Пензенская область, пока, - в числе середнячков. У нас работа ведется, но конкретного техзадания нет», - сказал первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.
Ожидается, что в полностью централизованный комплекс «Безопасный город» должен быть внедрен к 2020 году.
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