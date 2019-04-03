В Пензе благодаря асфальтобетонному заводу сделают больше дорог - Кувайцев

3 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на территории асфальтобетонного завода, который начал работать после зимних праздников.

В настоящее время, отмечает пресс-служба мэрии, производительность завода составляет около 25 тонн в час, летом этот показатель вырастет до 40 тонн.

Предполагается, что МУП «Пензадормост» отремонтирует 7 тысяч кв. метров дорог горячим асфальтом, 5,7 – по струйно-инъекционной технологии.

На заводе в зависимости от погоды изготавливают литую либо горячую асфальтобетонную смесь. Сейчас аварийные разрушения дорог в Пензе устраняют при помощи установки «Кохер»: термос-бункер сам разогревает смесь и позволяет сохранить необходимую температуру материалов, изготовленных на заводе.

«При достижении 8-10 градусов тепла будем работать чистым горячим асфальтом», – пояснил директор МУПа Юрий Парастаев.

Он также сообщил о том, что сейчас специалисты предприятия занимаются мелко-ямочным ремонтом на проспекте Строителей, 1-м Онежском проезде, улице Перспективной.

«Функционирование асфальтобетонного завода позволит увеличить производительность работ по ремонту дорог за счет экономии времени на приготовление асфальтобетонной смеси. Важно, наращивать объемы восстановленного покрытия, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения», – подчеркнул мэр Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».