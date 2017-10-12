В Пензе бизнесвумен пыталась спасти от сноса павильон с полуфабрикатами

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12 октября 2017, 17:03Общество
Пензенский областной суд обязал предпринимательницу демонтировать торговый павильон на улице Кижеватова.
По данным суда, специалисты земельного контроля администрации города обнаружили незаконный торговый объект еще летом 2016 года.
«Земельный участок в государственном кадастре недвижимости не учтен, находится в государственной собственности, права на него не разграничены, оплата за пользование им не производится», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
Также суд установил, что земельный участок занят самовольно и документально не оформлен. По решению суда, женщину обязали демонтировать объект, однако она с этим не согласилась и подала апелляцию. По словам предпринимательницы, она приобрела павильон, который уже находился на спорном участке, и хочет оформить право пользования на него.
«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что правовых оснований для размещения павильона нет. На момент рассмотрения дела документы, разрешающие размещение торгового объекта, отсутствуют. Павильон необходимо демонтировать», - добавили в пресс-службе.
Женщина вновь попыталась оспорить решение, но ее апелляционная жалоба не была удовлетворена. Решение суда вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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