12 октября 2017, 17:03Общество В Пензе бизнесвумен пыталась спасти от сноса павильон с полуфабрикатами Пензенский областной суд обязал предпринимательницу демонтировать торговый павильон на улице Кижеватова.

По данным суда, специалисты земельного контроля администрации города обнаружили незаконный торговый объект еще летом 2016 года.

«Земельный участок в государственном кадастре недвижимости не учтен, находится в государственной собственности, права на него не разграничены, оплата за пользование им не производится», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Также суд установил, что земельный участок занят самовольно и документально не оформлен. По решению суда, женщину обязали демонтировать объект, однако она с этим не согласилась и подала апелляцию. По словам предпринимательницы, она приобрела павильон, который уже находился на спорном участке, и хочет оформить право пользования на него.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что правовых оснований для размещения павильона нет. На момент рассмотрения дела документы, разрешающие размещение торгового объекта, отсутствуют. Павильон необходимо демонтировать», - добавили в пресс-службе.

Женщина вновь попыталась оспорить решение, но ее апелляционная жалоба не была удовлетворена. Решение суда вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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