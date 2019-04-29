В Пензе бизнесмены из «Ласточки» загадили лес? - соцсети

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29 апреля 2019, 17:58Общество
В Пензе в Арбеково неизвестные устроили свалку в лесу. Об этом в Сети сообщил местный житель.
Пользователь опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что кучу мусора набросали в 100 метрах от трассы неподалеку от Валяевки.
Судя по фото, кто-то выбросил на лесную тропинку коробки от посылок. Пользователи в комментариях отметили, что по адресу, который указан на коробках, находится «Ласточка».
Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило по данному поводу официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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