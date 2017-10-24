24 октября 2017, 19:23Общество В Пензе бизнесменам рассказали о господдержке Бизнесмены, которые хотят расширить или перепрофилировать свое дело, прошли обучение в школе предпринимательства. Это программа, которую разработала «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с российскими общественными организациями и высшими учебными заведениями. Тренинг прошел на базе Центра поддержки предпринимательства в Пензе.

Свежие идеи и полезные практики от экспертов - бизнесменам. Программа тренинга «Школа предпринимательства» включает в себя такие направления, как антикризисное управление, анализ и планирование бизнеса, структура персонала, управление финансами, маркетинг, реализация собственной стратегии. В завершающий день предпринимателям рассказали, какая поддержка существует при открытии или расширении своего дела.

«Предприниматели могут рассчитывать на программу «Микрофинансирование» - выдача микрозаймов до трех миллионов рублей до трех лет по процентной ставке от 8,5% годовых. Если предприниматель хочет получить больший кредит, то он может сделать это в банке и получить от микрокредитной организации поручительство - до 70% на кредит и до 25 миллионов рублей», - пояснил начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства экономики Пензенской области Максим Захаров.

Тренинг рассчитан на тех, кто уже имеет свое поле деятельности на рынке. Молодые предприниматели, которые решили найти новые точки роста, заняты в легкой промышленности, торговле, сфере обслуживания.

«Узнали много о господдержке, финансовом планировании предприятия, мотивации персонала. У нас сельское хозяйство, есть небольшая точка по продаже цветов, я думаю, что это очень пригодится. Задавали вопросы и нам отвечали конкретно и доступно, все было очень интересно и просто», - рассказала предприниматель Елена Паксяева.

«Тренинги рассчитаны на ежегодное применение. Программа будет совершенствоваться именно под потребности предпринимателей и рынка», - сказала руководитель центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

Освоив программу школы предпринимательства, участники получили сертификаты. Напомним, что все семинары и тренинги, которые проводит Центр поддержки предпринимательства, - бесплатны для участников после предварительной регистрации.

Общество

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