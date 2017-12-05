В Пензе бизнесмена оштрафовали за продажу некачественных товаров

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05 декабря 2017, 13:08Общество
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области обратилось в суд, чтобы привлечь бизнесмена к ответственности за реализацию продукции для детей и подростков ненадлежащего качества.
В результате проверки Роспотребнадзора выяснилось, что индивидуальный предприниматель реализовывал изделия, которые не соответствовали требованиям по показателям биологической безопасности.
Установлено, что материал, из которого они изготовлены, обладает низкой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, не устойчив к действию пота, на маркировке изделия указана фактически заниженная доля химического сырья, которая есть на самом деле, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
По решению арбитражного суда, предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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