05 декабря 2017, 13:08Общество В Пензе бизнесмена оштрафовали за продажу некачественных товаров Управление Роспотребнадзора по Пензенской области обратилось в суд, чтобы привлечь бизнесмена к ответственности за реализацию продукции для детей и подростков ненадлежащего качества.

В результате проверки Роспотребнадзора выяснилось, что индивидуальный предприниматель реализовывал изделия, которые не соответствовали требованиям по показателям биологической безопасности.

Установлено, что материал, из которого они изготовлены, обладает низкой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, не устойчив к действию пота, на маркировке изделия указана фактически заниженная доля химического сырья, которая есть на самом деле, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

По решению арбитражного суда, предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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