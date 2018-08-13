В Пензе бизнесмена оштрафовали за кроссовки-подделку

В Пензе в результате проверки в торговой точке индивидуального предпринимателя обнаружили кроссовки с поддельными логотипами известных брендов.

Таможенный орган изъял 28 пар спортивной обуви. Была проведена экспертиза, по ее результатам выяснилось, что кроссовки не соответствуют требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции. На момент проверки стоимость товара составляла 75 196,4 руб., оригинальная обувь же стоит 198 730 руб. за всю изъятую партию, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В результате бизнесмена признали виновным в административном правонарушении. Ему назначили штраф в 112 794 руб. 6коп. с конфискацией контрафактного товара, пишет ИА «Пенза-Пресс».