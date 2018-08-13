13 августа 2018, 15:04Общество

В Пензе бизнесмена оштрафовали за кроссовки-подделку

В Пензе в результате проверки в торговой точке индивидуального предпринимателя обнаружили кроссовки с поддельными логотипами известных брендов.

Таможенный орган изъял 28 пар спортивной обуви. Была проведена экспертиза, по ее результатам выяснилось, что кроссовки не соответствуют требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции. На момент проверки стоимость товара составляла 75 196,4 руб., оригинальная обувь же стоит 198 730 руб. за всю изъятую партию, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В результате бизнесмена признали виновным в административном правонарушении. Ему назначили штраф в 112 794 руб. 6коп. с конфискацией контрафактного товара, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8-1523220/

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