В Пензе бизнесмена оштрафовали за кроссовки-подделку

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13 августа 2018, 15:04Общество
В Пензе в результате проверки в торговой точке индивидуального предпринимателя обнаружили кроссовки с поддельными логотипами известных брендов.
Таможенный орган изъял 28 пар спортивной обуви. Была проведена экспертиза, по ее результатам выяснилось, что кроссовки не соответствуют требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции. На момент проверки стоимость товара составляла 75 196,4 руб., оригинальная обувь же стоит 198 730 руб. за всю изъятую партию, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В результате бизнесмена признали виновным в административном правонарушении. Ему назначили штраф в 112 794 руб. 6коп. с конфискацией контрафактного товара, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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