В Пензе бизнесмен застрелил своего партнера и выбросил тело в безлюдном месте

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04 мая 2017, 12:34Криминал
Пензенца осудили за убийство своего бизнес-партнера.
По данным пресс-службы областного суда, предприниматель со своим партнером по бизнесу находился в офисе на ул. Литвинова. Из-за неисполненных последним обязательств между мужчинами возник конфликт - предприниматель не менее 20 раз выстрелил в собеседника, а тело затем вывез на безлюдный участок в районе Старой Каменки.
Через пять дней труп нашла женщина и сообщила об этом в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В суде пензенец признал свою вину лишь частично. Он пояснил, что познакомился с погибшим в 2014 году. Тот оказывал ему посреднические услуги по оформлению в его собственность земельного участка.
Однажды он предложил потерпевшему помочь приобрести земельные участки в бизнес-целях и дал на это шесть млн рублей. Оформить участки не получилось, но деньги тот возвращать не спешил. Кроме того, по словам подсудимого, его партнер оскорбил и ударил его.
В результате суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Не согласившись с приговором, осужденный подал жалобу, но ее оставили без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
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