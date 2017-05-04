04 мая 2017, 12:34Криминал В Пензе бизнесмен застрелил своего партнера и выбросил тело в безлюдном месте Пензенца осудили за убийство своего бизнес-партнера.

По данным пресс-службы областного суда, предприниматель со своим партнером по бизнесу находился в офисе на ул. Литвинова. Из-за неисполненных последним обязательств между мужчинами возник конфликт - предприниматель не менее 20 раз выстрелил в собеседника, а тело затем вывез на безлюдный участок в районе Старой Каменки.

Через пять дней труп нашла женщина и сообщила об этом в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В суде пензенец признал свою вину лишь частично. Он пояснил, что познакомился с погибшим в 2014 году. Тот оказывал ему посреднические услуги по оформлению в его собственность земельного участка.

Однажды он предложил потерпевшему помочь приобрести земельные участки в бизнес-целях и дал на это шесть млн рублей. Оформить участки не получилось, но деньги тот возвращать не спешил. Кроме того, по словам подсудимого, его партнер оскорбил и ударил его.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный подал жалобу, но ее оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Криминал

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