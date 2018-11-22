В Пензе бизнесмен ответит за создание липовой фирмы

Нескольких пензенцев обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, неправомерном обороте платежей и незаконном образовании юридических лиц.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в 2011 году руководитель одного из закрытых акционерных обществ Пензы, желая получать свободные деньги, решил создать взамен организации, которую он ликвидировал, новое юридическое лицо, которое будет уклоняться от уплаты налогов.

Основными видами деятельности новой фирмы стали производство и реализация алюминиевых сплавов.

Затем предприниматель сформировал группу из четырех человек, которые через подставных лиц открыли расчетные счета в банках. С помощью фиктивного документооборота в компаниях создавалась видимость деятельности.

Так, деньги поступали от покупателей алюминиевого сплава на счета технических компаний. Затем средства обналичивались через нелегальный банк.

В налоговую инспекцию несколько лет предоставляли декларации вновь созданного ООО с ложными сведениями. С 2013 по 2016 годы члены группы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость более чем на 90 млн рублей.

В процессе следствия у пензенцев арестовали имущество на сумму около 97 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».