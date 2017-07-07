В Пензе библиотекари развозят книги на велосипедах

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09 июля 2017, 14:46Политика
Необычную акцию провели сотрудники городской библиотеки № 6. Они проехали на велосипедах по улицам Пензы с коллекцией книг. Каждый, кому повстречалась на пути «библиотека на колесах», имел возможность познакомиться с подборкой интересной литературы и даже забрать с собой понравившуюся книгу.
«Библиотекари устанавливают корзины на велосипед, выезжают в труднодоступные районы и распространяют книги. У них специальная форма: маечки, бейджи», - рассказала директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Пензы» Галина Асеева.
Специалисты «библиотеки на колесах» проехали с книгами по улицам микрорайона Арбеково и раздавали пензенцам листовки с приглашением посетить уютную библиотеку на улице Рахманинова. Также они рассказали горожанам о правилах буккроссинга - где и как можно обменять прочитанную книгу.
С подобной акцией сотрудники библиотеки обещали посетить и другие районы Пензы до конца лета.
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