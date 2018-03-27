В Пензе безработных обучают востребованным профессиям

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27 марта 2018, 15:34Общество
В Пензе центр занятости населения организует обучение по востребованным профессиям безработных граждан и женщин, находящихся в декретном отпуске.
В конце марта-начале апреля запланировано профессиональное обучение по специальностям: «контактный управляющий», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «повар». Для молодых мам организуется повышение квалификации по направлениям «сестринское дело в терапии», «сестринское операционное дело».
В Пензенской области с начала 2018 года прошли профессиональную переподготовку и получили дополнительное образование 300 безработных граждан и молодых мам, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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