В Пензе безработных обучают востребованным профессиям

В Пензе центр занятости населения организует обучение по востребованным профессиям безработных граждан и женщин, находящихся в декретном отпуске.

В конце марта-начале апреля запланировано профессиональное обучение по специальностям: «контактный управляющий», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «повар». Для молодых мам организуется повышение квалификации по направлениям «сестринское дело в терапии», «сестринское операционное дело».

В Пензенской области с начала 2018 года прошли профессиональную переподготовку и получили дополнительное образование 300 безработных граждан и молодых мам, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».